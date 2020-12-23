Строительство первой опреснительной установки в Крыму начнется в начале года и займет 14-15 месяцев

В эфире телепрограмм «Говорите правду» (на канале «Крым24») Глава Крыма Сергей Аксёнов ответил на вопросы о ситуации с водоснабжением Республики. По его мнению, наиболее эффективным решением водного кризиса являются опреснительные установки.

В Республике Крым уже с января начинают проектировать строительство опреснительных установок, их строительство займёт 14-15 месяцев, – рассказал Аксёнов. — Все решения приняты, сейчас идет проектирование, коллеги на «низком старте» стоят. С 1 января приступят к практическим работам.

Опреснительную установку построят в Сакском районе, близ села Фрунзе.

Кроме того, в январе будут получены первые результаты оценки объема и качества запасов пресной воды под Азовским морем.

Если есть шанс, что вода, которая находится под Азовским морем, соответствующего качества, пока коллеги спектральный анализ делают, ученые говорят, что, скорее всего, пресная, но может быть с солью, добавками, — отметил Глава РК. — Однако это все предварительные исследования, сказать с точностью, какого качества эта вода, никто не может. Мы ожидаем в январе месяце уже предварительных прогнозов в этом направлении… Предварительно объем дебета, который может быть, — до 2 млн. кубических метров в сутки воды. Такой объем бы нам полностью выровнял ситуацию. При этом с точки зрения перепада высот эта вода в Северо-Крымский канал могла бы быть подана на север Крыма в сторону Джанкоя и Красноперекопска, причем самотеком.

Он предположил, что добыча воды из источников под Азовским морем наверняка решила бы проблему орошения в Крыму.