добавить объявление
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

crimeapress_news

реклама в крыму
Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:39 07.06.2023

Продолжаются работы по строительству транспортной развязки на трассе «Симферополь – Николаевка», которая позволит безопасно и быстро перемещаться также в сторону Евпатории и Дубков. По информации Службы автомобильных дорог Крыма, на данный момент на объекте ведутся работы по сооружению пролетного строения автодорожного путепровода, устройству армогрунтовых насыпей на сопряжениях автодорожного путепровода, переустройству сетей связи.

Дорожники готовят армокаркасы для буронабивных свай шумозащитного экрана и ведут работы по устройству насыпи земляного полотна по объездной дороге г. Симферополя. На производстве работ задействовано 60 человек и 10 единиц строительной техники, — отметили в Службе автодорог.

Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Готовность объекта — 40%. Стоимость развязки – 750 млн. рублей. Срок завершения строительства – декабрь 2023 года.

Строительство развязки позволит соединить два участка Западного Обхода г. Симферополя — «Мирное-Дубки» и «Дубки-Левадки». Увеличит пропускную способность Западного Обхода Симферополя и автомобильной дороги «Симферополь – Николаевка», — уточняют специалисты.

Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Кроме того новая двухуровневая развязка будет способствовать развитию транспортно-логистической инфраструктуры полуострова Крым и повышению уровня безопасности дорожного движения на данном участке.

Узнайте больше:  Абитуриентам и их родителям на заметку. Что нужно знать о правилах приема в вузы в 2023 году

Заказчиком работ выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Подрядная организация – ООО «КрымСтройМост». Строительство Объекта реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Фото: Служба автомобильных дорог РК.

С тегами:


Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

Комментарии для сайта Cackle
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: [email protected]. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. КрымPRESS, 2015 - 2023гг.

справочник предприятий крыма