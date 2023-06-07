Строительство развязки на трассе «Симферополь – Николаевка» хотят завершить в конце этого года

Продолжаются работы по строительству транспортной развязки на трассе «Симферополь – Николаевка», которая позволит безопасно и быстро перемещаться также в сторону Евпатории и Дубков. По информации Службы автомобильных дорог Крыма, на данный момент на объекте ведутся работы по сооружению пролетного строения автодорожного путепровода, устройству армогрунтовых насыпей на сопряжениях автодорожного путепровода, переустройству сетей связи.

Дорожники готовят армокаркасы для буронабивных свай шумозащитного экрана и ведут работы по устройству насыпи земляного полотна по объездной дороге г. Симферополя. На производстве работ задействовано 60 человек и 10 единиц строительной техники, — отметили в Службе автодорог.

Готовность объекта — 40%. Стоимость развязки – 750 млн. рублей. Срок завершения строительства – декабрь 2023 года.

Строительство развязки позволит соединить два участка Западного Обхода г. Симферополя — «Мирное-Дубки» и «Дубки-Левадки». Увеличит пропускную способность Западного Обхода Симферополя и автомобильной дороги «Симферополь – Николаевка», — уточняют специалисты.

Кроме того новая двухуровневая развязка будет способствовать развитию транспортно-логистической инфраструктуры полуострова Крым и повышению уровня безопасности дорожного движения на данном участке.

Заказчиком работ выступает ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Подрядная организация – ООО «КрымСтройМост». Строительство Объекта реализуется в рамках государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя».

Фото: Служба автомобильных дорог РК.

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