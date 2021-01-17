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Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя включат в ФЦП
Фото: КЖД

Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя включат в ФЦП

Опубликовал: CrimeaPRESS в Транспорт Крыма 20:50 17.01.2021

Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя будет предусмотрено в новой редакции федеральной целевой программы. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития России Сергей Назаров.

Ветка в аэропорт в том числе в новой редакции ФЦП заложена, – заявил чиновник.

Назаров отметил, что объёмы финансирования этого объекта в настоящее время уточняются. В целом на объекты железной дороги в новой редакции ФЦП предусмотрено около 20 млрд. рублей.

Достаточно большой объём по железной дороге – это около 20 млрд. Речь идёт о модернизации Крымской железной дороги. Крымская железная дорога, к сожалению, требует серьёзных капитальных вложений. С учетом открытия движения пассажирского, грузового – для наращивания этого потенциала требуется, — цитирует Назарова ИА «Крыминформ».

Замминистра уточнил, что электрификация железнодорожных линий в Крыму пока не предусмотрена в ФЦП.

Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя включат в ФЦП

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