Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя включат в ФЦП

Строительство железнодорожной ветки до нового терминала аэропорта Симферополя будет предусмотрено в новой редакции федеральной целевой программы. Об этом сообщил заместитель Министра экономического развития России Сергей Назаров.

Ветка в аэропорт в том числе в новой редакции ФЦП заложена, – заявил чиновник.

Назаров отметил, что объёмы финансирования этого объекта в настоящее время уточняются. В целом на объекты железной дороги в новой редакции ФЦП предусмотрено около 20 млрд. рублей.

Достаточно большой объём по железной дороге – это около 20 млрд. Речь идёт о модернизации Крымской железной дороги. Крымская железная дорога, к сожалению, требует серьёзных капитальных вложений. С учетом открытия движения пассажирского, грузового – для наращивания этого потенциала требуется, — цитирует Назарова ИА «Крыминформ».

Замминистра уточнил, что электрификация железнодорожных линий в Крыму пока не предусмотрена в ФЦП.