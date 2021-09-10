Стройки Севастополя: физкультурно-оздоровительный комплекс на Шевченко готов на 50%

В Севастополе в микрорайоне Шевченко продолжается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом.

Сейчас на объекте ведется бетонирование полов первого этажа, монтаж инженерных сетей, после чего подрядчик приступит к устройству кровли и установке сэндвич-панелей на стены здания. На достаточно большой территории будут размещены уличные спортивные площадки и зеленая зона. Работы идут с опережением графика, поэтому планируем к концу текущего года обеспечить полную строительную готовность объекта, хотя по контракту это февраль 2022 года. В начале следующего года будем заниматься подготовкой документов для сдачи объекта и ввода в эксплуатацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора департамента капитального строительства Иллариона Гапицонова.

По словам Главы департамента капстроительства, комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований местного уровня по баскетболу, волейболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, мини-футболу, ринг-теннису, а также для физкультурно-оздоровительных занятий. Одновременно заниматься в спортивных залах может 81 человек, количество зрителей – 150 человек.

Работы выполняет подрядная организация «Теплостройсервис». Цена контракта – 292,4 млн рублей.

По просьбе спортсменов в проект также была включена скалолазная стенка. Изменения в проектную документацию уже внесены, устройство фундамента под новую конструкцию выполнено. В настоящий момент на объекте работает порядка 40 человек, задействовано 5 единиц техники, — говорит исполнительный директор компании-подрядчика Эльдар Абелкасимов.

Территория комплекса будет благоустроена. Проектом предусмотрено мощение тротуаров, устройство пешеходных дорожек, площадок для отдыха с покрытием бетонными тротуарными плитами, спортивных площадок с покрытием резиновыми плитами из каучуковой крошки, парковка на 94 места, в том числе 4 – для автобусов, 13 – для маломобильных групп населения, площадка для размещения контейнеров под ТБО.

Напомним, в настоящее время в Севастополе ведется строительство еще восьми спортивных объектов. Это физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Гавена, в Инкермане, селе Верхнесадовом и поселке Кача, а также крытый каток с искусственным льдом в районе Генерала Мельника, второй этап спортивно-оздоровительного комплекса имени 200-летия Севастополя, футбольное поле в Инкермане и стадион «Горняк» в Балаклаве.