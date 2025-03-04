Студенческие медотряды Крыма приняли участие в форуме по решению проблемы дефицита медицинских кадров

С 28 февраля по 3 марта в Иркутске проходил Всероссийский медицинский карьерный форум «Труд крут». Его участниками стали 280 школьников, студентов и молодых специалистов из России и дружественных стран. Впервые в таком мероприятии приняли участие представители студенческих медицинских отрядов Республики Крым.

Направление студенческих медицинских отрядов довольно молодое в деятельности Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Однако за короткое время участники крымских студенческих медицинских отрядов зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты. Крымские студенты-медики стали лучшими на окружном конкурсе профмастерства в ЮФО в 2024 году, достойно показали себя на всероссийском трудовом проекте «Атлант» в Кемеровской области, на трудовых проектах на территории Республики Крым, работая и в Республиканской клинической больнице им. Н.А. Семашко, и в ведущих клинических санаториях, и в отелях полуострова. За высокие результаты, достигнутые студотрядами Крыма в медицинском направлении в 2024 году, ребят пригласили спикерами для обмена опытом на Всероссийский медицинский карьерный форум «Труд крут» в г. Иркутске.

В рамках форума для бойцов Российских студенческих отрядов со всей страны провели мастер-классы и тренинги для развития профессиональных компетенций в системе здравоохранения, организовали стратегическую сессию, направленную на развитие студенческих медицинских отрядов в регионах страны, организовали встречи с заслуженными работниками медицины. С приветственными словами к участникам обратились министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко и член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Юлия Дрожжина. Важным шагом в планировании и развитии эффективного инструмента привлечения молодых кадров в медицину стала презентация трудовых проектов студенческих медицинских отрядов на 2025 год. Участники форума также посетили карьерный хаб, где 15 работодателей из Иркутской, Кемеровской, Сахалинской областей, Пермского края и Республики Крым представили карьерные возможности для будущих специалистов медицинского направления.

Крым за последний год очень прибавил в создании и развитии студенческих медицинских отрядов, рассматривая их как один из вариантов решения проблемы нехватки младшего медицинского персонала в регионе. Наша цель – обеспечить в достаточном количестве младшим медперсоналом медицинские и оздоровительные учреждения в Республике Крым и своим трудом вносить вклад в улучшение оказания медицинской помощи. Всероссийский медицинский карьерный форум показал, что у крымских студотрядовцев хорошие наработки в этом направлении, которые могут быть масштабированы и в других регионах страны, – рассказала Александра Шелупина, руководитель студенческих медицинских отрядов Крымского регионального отделения РСО.

источник: Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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