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Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля
фото: пресс-служба Севастопольского регионального отделения молодежной организации "Российские Студенческие Отряды"

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 21:23 28.10.2020

27 октября на официальной страничке студенческих отрядов Севастополя в социальной сети «ВКонтакте» подвели итоги первого в истории регионального отделения Творческого фестиваля.

В мероприятии приняли участие более 150 талантливых представителей севастопольской молодежи в составе более 30 команд, которые представили свое творчество в четырех направлениях: «визуальное искусство», «хореография», «вокал» и «театральное искусство», — сообщили в пресс-службе Севастопольского регионального отделения  молодежной организации «Российские Студенческие Отряды».

Фестиваль проходил в дистанционном формате. Участники записывали видеоролики своих номеров и отправляли на оценку жюри. По результатам данного оценивания победителем в направлениях:

  • «визуальное искусство» стала Мария Никоненко,
  • «хореография» – танцевальный коллектив педагогического отряда «Кипиш»,
  • в «оригинальном жанре» первенство разделила команда студенческого строительного отряда «Грифон» и педагогического отряда «Комета».

В «музыкальном жанре» победителей определяли в двух номинациях. Лучшей песней с живым инструментальным исполнением стал коллектив «Черной жемчужины», а песни с записанной аранжировкой «Кометы».

Мероприятие организовано Управлением по делам молодежи и спорта города Севастополя, ГБОУ ДО города Севастополя «Городской центр социальных и спортивных программ Севастополя» и Севастопольским региональным отделением МООО «Российские Студенческие Отряды».

Студенческие отряды Севастополя подвели итоги Творческого фестиваля

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