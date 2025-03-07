Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Студент из Севастополя оказался на 10 суток под арестом за публичную демонстрацию нацистской символики
Новости Республики
Студент из Севастополя показался на 10 суток под арестом за публичную демонстрацию нацистской символики
иллюстрация: пресс-служба МВД России в Крыму

Студент из Севастополя оказался на 10 суток под арестом за публичную демонстрацию нацистской символики

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:40 07.03.2025

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю выявлена страница в социальной сети, на которой публично демонстрировалась нацистская атрибутика и символика.

В результате проведённых мероприятий оперативники установили личность владельца страницы. Им оказался 20-летний студент одного из местных вузов. В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

Рассмотрев материалы представленные сотрудниками полиции, Ленинский районный суд принял решение назначить правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.

Узнайте больше:  В Керчи разбираются с обстоятельствами ДТП с участие автомобиля скорой помощи. Погиб человек

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

голоса
Оцените материал
Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: УМВД России в Севастополе

УМВД России в Севастополе

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x