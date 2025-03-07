Студент из Севастополя оказался на 10 суток под арестом за публичную демонстрацию нацистской символики

Сотрудниками Центра по противодействию экстремизму УМВД России по г. Севастополю выявлена страница в социальной сети, на которой публично демонстрировалась нацистская атрибутика и символика.
В результате проведённых мероприятий оперативники установили личность владельца страницы. Им оказался 20-летний студент одного из местных вузов. В отношении задержанного полицейскими составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Рассмотрев материалы представленные сотрудниками полиции, Ленинский районный суд принял решение назначить правонарушителю наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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С тегами: УМВД России в Севастополе