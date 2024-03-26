Студентам Физико-технического института КФУ презентовали базовую станцию связи

«Национальная ассоциация цифровой экономики» передала Физико-техническому институту Крымского федерального университета базовую станцию связи 3G/4G. Работать с оборудованием смогут обучающиеся направлений подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи» и «Радиофизика».

Наша цель – дать студентам возможность ознакомиться с таким оборудованием, узнать, как оно работает, как оно устроено. Это, в первую очередь, полезно, потому что студенты часто получают знания только из информации в учебнике или интернете, из объяснений преподавателя, а также во время прохождения практики. Теперь в рамках лабораторных занятий студенты смогут разобрать данную станцию и увидеть все составляющие элементы, смогут подключить её и при дополнительном оборудовании развернуть полноценную станцию, чтобы посмотреть, как это работает. Таким образом, наша основная задача – дать студентам возможность ознакомиться с данным оборудованием, понять принцип его работы и внутреннего устройства. Это – рабочее учебное пособие, – отмечает президент «Национальной ассоциации цифровой экономики» Андрей Неукрытый.

Как отмечают в университете, работа с новым оборудованием будет вестись в трёх направлениях: изучение и разработка собственных операционных систем для базовых станций, изучение процесса эксплуатации оборудования, а также разработка аналогичного оборудования в рамках импортозамещения.

Физико-технический институт заинтересован в переходе от фундаментальных исследований к прикладным инженерным разработкам, в том числе к эксплуатации существующих телекоммуникационных систем и в дальнейшем их разработке. В этом году мы получили лицензию на новое направление подготовки «Инфокоммуникационные технологии и системы связи», в рамках которого базовые станции являются одним из основных блоков для построения сетей. Мы заинтересованы в сотрудничестве с предприятиями. Со своей стороны предприятия тоже заинтересованы, поскольку студенты, обучившись на реальном оборудовании, приходят к ним уже подготовленными специалистами и могут сразу приступить к работе, – подчеркнул директор Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Нудьга.

«Национальная ассоциация цифровой экономики» работает с 2018 года и включает 42 отделения в разных регионах России. Основная задача ассоциации – помощь юридическим и физическим лицам во внедрении цифровых решений, а также в реализации национального проекта «Цифровая экономика».

источник: пресс-служба КФУ