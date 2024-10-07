Студентка Медколледжа КФУ Мария Свиридова — победительница Танцевального кубка Сочи по бальным танцам

Турнир по спортивным бальным танцам «Sochi Dance Cup 2024» прошёл в Сочи. Победу в европейской программе в номинации «Молодёжь» одержала студентка второго курса специальности «Фармация» Медицинского колледжа Крымского федерального университета Мария Свиридова вместе со своим партнёром.

Девушка занимается бальными танцами уже 11 лет.

Турнир был великолепно организован, проходил в очень красивом месте горного курорта. Лично меня впечатлили мастер-классы с крутым тренерским составом, которые проходили за день до соревнований. Это особенно вдохновило меня на дальнейшие тренировки, ведь в будущем я планирую выступить на Чемпионате России, — отмечает Мария Свиридова.

В программе турнира танцоры показали своё мастерство в парных и сольных выступлениях в нескольких стилях: ча-ча-ча, квикстеп, самба, румба, джайв и медленный вальс. Также в рамках мероприятия была организована образовательная программа с мастер-классами от профессиональных танцоров.

Танцевальный турнир «Sochi Dance Cup 2024» проводится с 2018 года. В этом году в нём приняли участие более тысячи профессионалов и любителей из России и зарубежья в возрасте от четырёх лет. Турнир проводится под эгидой Российского танцевального союза и при поддержке администрации города Сочи.

источник: пресс-служба КФУ

Просмотры: 2 112