Студентов Крыма приглашают принять участие в кейсе-чемпионате #URBANSPRINT. Призовой фонд 100 000 рублей

Центр городских компетенций АСИ объявил #URBANSPRINT в формате кейс-чемпионата среди студентов российских вузов.

Участники будут соревноваться за лучшее решение задач по темам нового развития городов. Проект проводится в рамках форума «Сильные идеи для нового времени», который пройдет в октябре в Сочи, — отмечают в пресс-службе Центра городских компетенций АСИ.

В чемпионате могут участвовать студенты российских университетов любых специальностей без ограничений. Командам предстоит выработать решения по конкретным задачам, сформированным в виде кейсов (практических задач и ситуаций) по трем темам трека форума «Новая городская политика»:

городская мобильность

зелено-водный каркас города

креативная экономика городов

Участие в конкурсе бесплатное, заявки принимаются до 3 сентября 2020 года включительно по ссылке: https://100gorodov.ru/urbansprintstudents

Мы собираем сильные идеи не только со стороны людей, которые именно сейчас профессионально занимаются развитием городов. Нас в том числе интересуют решения тех, кто начнет решать городские проблемы на профессиональном уровне через несколько лет. Будущее страны – за сегодняшними студентами. Поэтому предлагаем им уже сегодня попытаться осмыслить ряд очевидных проблем и предложить оптимальные форматы их решения. Задачи для студентов подготовят урбанисты, архитекторы и эксперты по развитию городских пространств, они будут заключаться в решении реальных вопросов конкретного города. Также ждем идеи по преобразованию городской среды по направлениям «городская мобильность», «зелено-водный каркас» и «креативная экономика городов», в том числе и с использованием новых технологий, — говорит руководитель Центра городских компетенций АСИ Татьяна Журавлева.

Конкурсная процедура состоит из трех этапов:

до 3 сентября — регистрация команд для участия в чемпионате;

4 сентября участники единовременно получают детализированное техническое задание и в трехдневный срок его выполняют;

с 7 по 10 сентября – оценка работ и голосование на сайте. Десять команд, набравших наибольшее количество голосов, получат дополнительный балл к оценке экспертной группы конкурса.

Победители конкурса будут объявлены 11 сентября, ими станут команды, набравшие наибольшее количество баллов по каждому направлению.

Приз за 1-е место составит 100 000 рублей и возможность презентовать свое решение на форуме «Сильные идеи для нового времени», за 2-е место — сертификат на каждого участника команды на прохождение практического образовательного курса от экспертов ведущего российского просветительского проекта о личностном и профессиональном развитии Theory & Practice, за 3-е место — памятные призы от программы «100 городских лидеров».