Студенты крымских медколледжей — участники Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2024»

Так, по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Фармацевтика» межрегиональный этап чемпионата проходил на базе Оренбургского областного медицинского колледжа. Республику Крым в данных компетенциях представляли студентка Крымского медицинского колледжа Елизавета Дорохина и студентка Ялтинского медицинского колледжа София Матвейшина соответственно. Участникам компетенции «Медицинский и социальный уход» необходимо было продемонстрировать профессиональную работу медицинского персонала в четырех модулях: стационар – реанимационное отделение, домашний патронаж, поликлиника – диспансеризация, прививочный кабинет. В свою очередь конкурсантам компетенции «Фармацевтика» необходимо было справиться с заданиями по приемке лекарственных препаратов, их контролю качества, хранению и учету, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

В компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)» Республику Крым представила студентка Керченского медицинского колледжа им. Г. К. Петровой Эльмаз Абдураманова. Соревнования межрегионального этапа проходили на площадке Бирского медико-фармацевтического колледжа Республики Башкортостан. Условия конкурса были максимально приближены к реальным. Участники проводили профилактический осмотр беременной женщины, медицинскую реабилитацию пациента с онкологией, обследование больных с различными заболеваниями, оказание экстренной помощи пациенту при остром инфаркте миокарда и минно-взрывном ранении.

Будущие профессионалы достойно справились с заданиями конкурса и стали одними из лучших представителей своих компетенций. Крымчане прошли в финал конкурса и в ноябре 2024 года примут участие в итоговых соревнованиях Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024», который состоится в городе Санкт-Петербург.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма