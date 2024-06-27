Прямо сейчас:
Главная | Жизнь в Республике | Здравоохранение Крыма | Студенты крымских медколледжей — участники Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2024»
актуально в республике
Студенты крымских медколледжей — участники Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2024»
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Студенты крымских медколледжей — участники Всероссийского чемпионата «Профессионалы 2024»

Опубликовал: КрымPRESS в Здравоохранение Крыма 13:18 27.06.2024

Студенты крымских медколледжей, ставшие победителями регионального этапа Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», успешно справились с заданиями межрегионального этапа, который проходил в городе Оренбург и Республике Башкортостан.

Так, по компетенциям «Медицинский и социальный уход» и «Фармацевтика» межрегиональный этап чемпионата проходил на базе Оренбургского областного медицинского колледжа. Республику Крым в данных компетенциях представляли студентка Крымского медицинского колледжа Елизавета Дорохина и студентка Ялтинского медицинского колледжа София Матвейшина соответственно. Участникам компетенции «Медицинский и социальный уход» необходимо было продемонстрировать профессиональную работу медицинского персонала в четырех модулях: стационар – реанимационное отделение, домашний патронаж, поликлиника – диспансеризация, прививочный кабинет. В свою очередь конкурсантам компетенции «Фармацевтика» необходимо было справиться с заданиями по приемке лекарственных препаратов, их контролю качества, хранению и учету, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

В компетенции «Лечебная деятельность (Фельдшер)» Республику Крым представила студентка Керченского медицинского колледжа им. Г. К. Петровой Эльмаз Абдураманова. Соревнования межрегионального этапа проходили на площадке Бирского медико-фармацевтического колледжа Республики Башкортостан. Условия конкурса были максимально приближены к реальным. Участники проводили профилактический осмотр беременной женщины, медицинскую реабилитацию пациента с онкологией, обследование больных с различными заболеваниями, оказание экстренной помощи пациенту при остром инфаркте миокарда и минно-взрывном ранении.

Узнайте больше:  Донорская акция: «В борьбе за жизнь – Ялта как одна команда!»

Будущие профессионалы достойно справились с заданиями конкурса и стали одними из лучших представителей своих компетенций. Крымчане прошли в финал конкурса и в ноябре 2024 года примут участие в итоговых соревнованиях Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы 2024», который состоится в городе Санкт-Петербург.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения Крыма

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.