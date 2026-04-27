Студотряды Крыма провели открытые уроки о командной работе для школьников Симферополя в рамках «Разговоров о важном»
Студотряды Крыма провели открытые уроки о командной работе для школьников Симферополя в рамках «Разговоров о важном»

Студотряды Крыма провели открытые уроки о командной работе для школьников Симферополя в рамках «Разговоров о важном»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:09 27.04.2026

Сегодня, 27 апреля, в рамках всероссийского просветительского проекта «Разговоры о важном», посвященного теме труда «Что значит, работать в команде», представители Студенческих отрядов Республики Крым провели серию открытых уроков для учащихся общеобразовательных школ Симферополя.

Целью мероприятия стало ознакомление подростков с ключевыми аспектами командной работы, различными ролями в коллективе, а также предоставление информации о возможностях профессионального самоопределения и получения первого трудового опыта.

Студотрядовцы посетили Среднюю общеобразовательную школу №15 имени А. П. Шеплякова, Среднюю общеобразовательную школу № 8 имени Александры Андреевны Волошиновой и МБОУ Среднюю общеобразовательную школу № 24 с углубленным изучением иностранных языков. В ходе интерактивных занятий они подробно рассказали школьникам о принципах эффективного взаимодействия, распределении ответственности и достижении общих целей в команде.

Особое внимание было уделено вопросам профессиональной ориентации. Подросткам была предоставлена информация о возможностях бесплатного обучения рабочим специальностям и профессиям служащих, а также о перспективах, которые открывает трудовая деятельность в студенческих отрядах для их личного и карьерного роста.

Командная работа — это один из важнейших навыков в современном мире, который пригодится как в учебе, так и в будущей профессии. Мы рады видеть живой интерес у школьников Симферополя и надеемся, что наши уроки помогут им осознанно подойти к выбору своего трудового пути и вдохновят на активное участие в студенческом движении, — прокомментировала Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Мероприятие проведено накануне празднования 1 Мая – Праздника Весны и Труда, подчеркивая актуальность темы коллективного труда и значимость раннего профессионального развития молодежи.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

