Студотряды Крыма — участники Окружного молодежного образовательного форума «Молодая Волна» в Ростове-на-Дону

Делегация Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов приняла участие в Окружном молодежном образовательном форуме «Молодая Волна 2026», который стартовал в Ростовской области. Это мероприятие, проводимое в 14-й раз, стало ключевой интерактивной площадкой для обмена опытом, развития профессиональных и личностных компетенций, а также для установления деловых контактов среди молодежи Южного федерального округа и новых регионов.

Форум «Молодая Волна 2026», проводимый в поддержку национального проекта «Молодежь и дети», собрал более 1300 молодых людей из ЮФО, Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Первый заезд образовательной программы привлек 650 участников, предоставив им уникальную возможность погрузиться в насыщенную программу.

Работа форума была организована по шести направлениям: «Создавай и вдохновляй», «Достигай и побеждай», «Родные-любимые», «Благо твори», «Служи Отечеству» и «Трудовые отряды подростков». В рамках этих направлений участники имели возможность встретиться с ведущими спикерами и экспертами, пройти интенсивную образовательную программу, поработать в командах над созданием собственных социальных проектов. Лучшие из них будут представлены на грантовый конкурс «Молодой волны» для дальнейшей реализации.

Особое внимание на форуме было уделено полезной программе: участники коллективно изготовили 3785 единиц гуманитарной помощи, продемонстрировав высокий уровень социальной ответственности и сплоченности.

Очень важно, что наши трудовые отряды подростков стали участниками этого значимого события. Они смогли получить ценный новый опыт и перенять знания, которые, безусловно, будут применены в дальнейшей работе на благо Крыма и всего студенческого движения». Участие в форуме «Молодая Волна» стало важным этапом в развитии компетенций молодых активистов Крымского регионального отделения РСО, способствуя их интеграции в общероссийское молодежное движение и укреплению межрегионального сотрудничества, — отметила Мария Некрасова, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

