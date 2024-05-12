Студотряды провели торжественный этап акции «Поклонимся великим тем годам» на «35-й береговой батарее» в Севастополе

В преддверии 80-летия освобождения Крыма от фашистских захватчиков бойцы студенческих отрядов из 27 регионов страны подвели итоги трудовых десантов по ремонту, благоустройству и уборке памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подведение итогов проходило на территории мемориального комплекса «35-я береговая батарея» и завершилось масштабным возложением цветов, в котором приняли участие 250 бойцов РСО.

12 мая 2024 года исполняется ровно 80 лет со дня полного освобождения Крыма от фашистских захватчиков, когда советские войска завершили Крымскую наступательную операцию 1944 г. Накануне памятной даты студотрядовцы помогли сотрудникам мемориального комплекса убрать от мусора территорию, прилегающую к «35-й береговой батарее», а также удалить порослевые растения в рамках благоустройства территории мемориала.

Невозможно сдержать слезы, находясь в мемориальном комплексе «35-я бронебашенная береговая батарея» в Севастополе. Это такое место, где история оживает, и каждый камень напоминает о героизме и жертвенности тех, кто погиб за нашу жизнь и свободу. Приезжать сюда – это и честь, и ответственность, и наш долг. Наш долг хранить память о них и их подвигах. Отдельные слова благодарности сегодня хочу сказать и студотрядовцам из 27 регионов России, специально приехавшим почтить память погибших и проливавших кровь на крымской земле в годы Великой Отечественной войны. Вы сегодня здесь несмотря на сложную логистику и обстановку в связи с проведением СВО, и можете по-новому открыть для себя Крым благодаря его героической истории, – поделилась Екатерина Денесюк, специалист регионального штаба студенческих отрядов Республики Крым.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»