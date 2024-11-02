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Суббота-то рабочая, а туристы все равно рвутся на горные прогулки. "КРЫМ-СПАС" - не расслабляться!

Суббота-то рабочая, а туристы все равно рвутся на горные прогулки. «КРЫМ-СПАС» — не расслабляться!

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 21:21 02.11.2024

Сегодня днем сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» выезжали для оказания помощи женщине на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Она, спускаясь с крутого осыпного склона недалеко от Ишачьей тропы, по неосторожности упала и травмировалась. Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла.

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Спасатели, оперативно обнаружив женщину,  наложили ей шину на травмированную ногу и на носилках транспортировали к служебному автомобилю. После этого её доставили в больницу, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Оказание помощи в горно-лесной местности Симферопольского района ⛰Сегодня днем сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда "КРЫМ-СПАС" выезжали для оказания помощи женщине на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Она, спускаясь с крутого осыпного склона недалеко от Ишачьей тропы, по неосторожности упала и травмировалась. Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла. ⭕Спасатели, оперативно обнаружив женщину,  наложили ей шину на травмированную ногу и на носилках транспортировали к служебному автомобилю. После этого её доставили в больницу.

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