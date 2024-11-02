Суббота-то рабочая, а туристы все равно рвутся на горные прогулки. «КРЫМ-СПАС» — не расслабляться!

Сегодня днем сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» выезжали для оказания помощи женщине на нижнем плато горы Чатыр-Даг. Она, спускаясь с крутого осыпного склона недалеко от Ишачьей тропы, по неосторожности упала и травмировалась. Самостоятельно передвигаться пострадавшая не могла.
Спасатели, оперативно обнаружив женщину, наложили ей шину на травмированную ногу и на носилках транспортировали к служебному автомобилю. После этого её доставили в больницу, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.
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С тегами: Крым-СПАС