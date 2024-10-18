Субъектам малого и среднего предпринимательства Крыма доступна аренда госимущества по льготным ставкам

Субъектам малого и среднего предпринимательства доступна аренда государственного имущества по льготным ставкам в рамках поддержки субъектов МСП и самозанятых граждан. Об этом напомнила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Анна Анюхина.
Имущественная поддержка субъектов МСП является одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти по развитию малого и среднего бизнеса. Распоряжением Совета министров Республики Крым от 15.11.2016 № 1429-р утвержден Перечень имущества, находящегося в собственности Республики Крым и свободного от прав третьих лиц. Имущество, включенное в данный перечень, доступно для аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми лицами на срок не менее 5 лет на условиях льготной арендной платы, – пояснила вице-премьер.
Так, в 1 год аренды арендатор должен будет оплатить 40% от суммы арендной платы, во 2 год – 60%, а в третий – 80% от суммы арендной платы; 4-й и последующие года оплачивается вся сумма.
По состоянию на конец сентября текущего года в Перечне числится 653 объекта, из которых 616 передано в пользование по 13 договорам аренды. На данный момент доступными к аренде остаются хозяйственные постройки и коммерческие помещения в Симферопольском, Черноморском, Красногвардейском, Первомайском и Кировском районах, а также в городах Симферополь, Керчь и Евпатория.
Ознакомиться со всей актуальной информацией по теме, узнать номера ответственных за данное направление работы сотрудников можно на официальном сайте Правительства Крыма.
источник: пресс-служба Правительства РК
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