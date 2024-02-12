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Суд Алушты рассмотрит уголовное дело о смерти человека при производстве земляных работ
Иллюстративное фото: pikist.com

Суд Алушты рассмотрит уголовное дело о смерти человека при производстве земляных работ

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:52 12.02.2024

Прокуратура города Алушты утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 53-летнего местного жителя. Он обвиняется по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, в июне текущего года мужчина, являясь ответственным за безопасность при строительстве коттеджного поселка, руководил земляными работами по прокладке канализации. Вопреки требованиям законодательства, не обеспечив безопасные условия выполнения работ, обвиняемый направил 37-летнего наемного рабочего на дно котлована глубиной более 1 метра, не оборудованного укрепительными сооружениями. В результате обвала откоса котлована и схода скальной породы потерпевший получил травмы и скончался на месте происшествия, — сообщили в прокуратуре РК.

С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Алуштинский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит до 5 лет лишения свободы.

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