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Суд: если при банкротстве оспаривают мнимую сделку, срок исковой давности составляет 3 года
фото: adamr (pixabay.com)

Суд: если при банкротстве оспаривают мнимую сделку, срок исковой давности составляет 3 года

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 18:33 31.03.2021

Конкурсный управляющий юрлица просил признать недействительным договор поставки. Первая инстанция заявление удовлетворила, применила положения ГК РФ о мнимости сделки. Признала, что стороны заключили договор лишь для вида, реально его исполнять не планировали. Они хотели навредить кредиторам должника — включить искусственную задолженность в реестр.

К требованию суд применил годичный срок исковой давности. Рассчитал его с даты собрания кредиторов, когда управляющему поручили проверить признаки фиктивного банкротства. Срок исковой давности управляющий не пропустил.

Апелляция и кассация отказали только из-за пропуска срока. Они, как и первая инстанция, применили п. 2 ст. 181 ГК РФ — срок исковой давности 1 год. Однако посчитали, что он начался раньше: со дня, когда утвердили конкурсного управляющего. Последний подал заявление уже после окончания срока.

ВС РФ отправил дело на новое рассмотрение. Управляющий оспорил договор из-за того, что искусственно созданная видимость поставки вызвала негативные последствия для иных кредиторов. На этом основании договор признали недействительным как мнимую сделку, исполнять которую стороны не собирались. Поэтому необходимо применить 3-летний срок исковой давности по п. 1 ст. 181 ГК РФ. Рассчитать его нужно с момента, когда управляющий должен был узнать о формальном характере исполнения договора.

Документ: Определение ВС РФ от 18.03.2021 N 304-ЭС18-4037 (9)

Источник: КонсультантПлюс

Суд: если при банкротстве оспаривают мнимую сделку, срок исковой давности составляет 3 года

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