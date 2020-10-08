Суд продлил срок задержания мужчины, причастного к исчезновению в Севастополе 20-летней студентки

Зона поисков расширена.

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю продолжается расследование уголовного дела по факту безвестного исчезновения в Севастополе 20-летней студентки (ч.1. ст. 105 УК РФ).

Напомним, после обеда 29 сентября текущего года девушка вышла со своим спутником на морскую прогулку на катере из бухты Круглая. Исходя из сведений, полученных от мужчины, студентка пропала во время купания. В рамках расследования уголовного дела мужчина был задержан в качестве подозреваемого, поскольку у следствия имеются основания полагать, что в отношении пропавшей было совершено преступление. Сегодня стало известно, что по ходатайству следствия судом продлен срок задержания мужчины.

Исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю, полковник юстиции Владимир Терентьев провел оперативное совещание с руководством и сотрудниками управления криминалистики и Крымского следственного отдела на транспорте, в ходе которого заслушал информацию о ходе расследования уголовного дела и поисковой операции, анализе полученных следственным и оперативным путем сведений. Владимир Терентьев дал ряд поручений, отметив, что в настоящее время в ходе следствия получены ценные сведения, которые помогут установить детально картину того дня, — сообщили в Следкоме.

Также исполняющий обязанности руководителя Главного следственного управления встретился с родственниками пропавшей студентки, заверив, что в настоящее время группа из опытных следователей и следователей-криминалистов во главе с руководителями подразделений и под его непосредственным контролем проводит полномасштабную работу по расследованию уголовного дела и установлению всех обстоятельств произошедшего.

Во взаимодействии с сотрудниками полиции и МЧС поисковые мероприятия продолжаются, их территория в самое ближайшее время расширится. По уголовному делу проводятся все необходимые следственные действия, в том числе — с привлечением экспертных и иных возможностей органов Следственного комитета России.

Фото: Следком.