Суд в Париже отменил решение о выплате Россией украинскому «Ощадбанку» потерь «крымских активов»

Прецедент?

Решение Апелляционного суда Парижа может стать прецедентным и полностью отменит саму возможности рассмотрения дел, связанных с «крымскими активами» Украины международными трибуналами.

Но обо всем по порядку. Сегодня Апелляционный суд Парижа поддержал позицию Министерства юстиции РФ об отсутствии юрисдикции у арбитража по иску украинского «Ощадбанка» на 1,3 млрд долларов.

30 марта 2021 года Апелляционный суд Парижа отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины, — говорится в сообщении пресс-службы российского Минюста.

По данным ведомства, Апелляционный суд Парижа «поддержал довод Минюста России об отсутствии у арбитражного трибунала юрисдикции на рассмотрение спора и полностью отменил решение трибунала«.

В частности, РФ удалось доказать, что так называемые инвестиции, а именно, крымское отделение «Ощадбанка», были созданы до 1 января 1992 года, то есть, еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, — говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что решение парижского суда «подтверждает позицию России об отсутствии у арбитражных трибуналов юрисдикции на рассмотрение «крымских» дел в соответствии с нормами международного права«.

Данное решение будет иметь прецедентное значение и по другим делам с участием так называемых «украинских инвесторов», которые рассматриваются арбитражами и государственными судами в европейских юрисдикциях, — заявили в пресс-службе.

Напомним, «Ощадбанк» подал иск к РФ в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Требования банка связаны с якобы произошедшей после воссоединения Крыма с Россией экспроприацией его имущества. Согласно арбитражному решению РФ должна была выплатить компенсацию в размере более 1 млрд. долларов за якобы причиненные истцу убытки.

В ноябре 2018 года «Ощадбанк» распространил сообщение, что арбитражный суд в Париже принял решение удовлетворить требование о компенсации убытков учреждения в связи с утраченными в Крыму инвестициями.

Сумма возмещения составит $1,3 млрд плюс проценты, которые будут начисляться с момента вынесения решения до момента фактической компенсации, — отмечалось в сообщении.

Ни в Москве, ни в Крыму тогда такого решения не приняли, последовала апелляция. И вот – интересный вердикт. Эта аналогия, к слову, может быть использована и в спорах о водоснабжении (Северо-Крымский канал – тот же «актив» времен СССР, как и помещения советских Сберкасс, а позднее украинского «Ощадбанка», и в этом споре международным трибуналам разбираться не с руки).