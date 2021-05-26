Суд встал на сторону собственника земельных участков в п. Орджоникидзе, отказав чиновникам в иске

Феодосийский городской суд Республики Крым отказал Администрации города Феодосии в иске об истребовании земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы Черного моря – на расстоянии от уреза воды менее 20 метров.

Согласно установленным судом обстоятельствам дела, по результатам состоявшихся в августе 2009 года земельных торгов заключены договоры купли-продажи спорных земельных участков, расположенных на территории пгт. Орджоникидзе Феодосийского района. В 2010 году участки проданы новому собственнику, который после оформления в 2011 году государственных актов на право собственности на землю и внесения в 2015-2016 годах записи о них и их правообладателе в ЕГРН, в 2020 году продал эту землю. Для нового владельца земли у моря такое приобретение менее чем через пять месяцев обернулось судебным разбирательством: администрация города предъявила ему иск об истребовании участков из чужого незаконного владения, — озвучили детали дела в пресс-службе Феодосийского городского суда.

В ходе рассмотрения дела собственником земли предоставлено экспертное исследование, согласно которому на принадлежащих ему земельных участках не проводились строительно-монтажные работы, направленные на возведение объекта капитального строительства, требующие получения соответствующего разрешения.

Суд, учитывая непредставление городской администрацией доказательств наличия опасности причинения действиями собственника вреда в будущем; доказательств проведения им строительных работ без получения разрешительных документов; подготовки собственником земли и реализации проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий, пришел к выводу об исключении применения положений статьи 1065 ГК РФ (Предупреждение причинения вреда). Вместе с тем, ввиду непредставления истцом доказательств, отвечающих требованиям процессуального закона, в подтверждение своих доводов о нарушении собственником земли норм гражданского, градостроительного, земельного и водного законодательства, в том числе ограничений по использованию земельных участков в границах водоохранной зоны (ч.15 ст.65 ВК РФ) и дополнительных ограничений по использованию земельных участков в границах прибрежной полосы (ч.17 ст.65 ВК РФ), принял решение об отказе в удовлетворении исковых требований.

Решение суда не вступило в законную силу, за истцом остается право на обжалование решения суда в апелляционном порядке.