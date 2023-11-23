Суд вынес приговор крымчанину за публикацию в социальной сети нацистской символики

Кировский районный суд Республики Крым приговорил 53-х летнего жителя Кировского района к 2 годам лишения свободы за публичное демонстрирование нацистской символики, публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами, если эти деяния совершены лицом, подвергнутым административному наказанию за любое из административных правонарушений, предусмотренных ст.20.3 КоАП РФ.

Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима ввиду наличия рецидива. Судом установлено, что в январе 2023 года местный житель, будучи подвергнутым административному наказанию за административное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.3 КоАП РФ, разместил в социальной сети на своем аккаунте 8 изображений, являющихся нацистским символом, — сообщили в пресс-службе суда.

Подсудимый в судебном заседании вину в предъявленном обвинении признал в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил.