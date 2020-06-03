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Суд взял под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании шестилетней девочки в Крыму
Скриншот: видео Следкома

Суд взял под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании шестилетней девочки в Крыму

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 19:35 03.06.2020

Как мы уже сообщали, в Крыму следователи предъявили обвинение 39-летнему жителю поселка Ленино в совершении изнасилования шестилетней девочки, насильственных действий сексуального характера и убийстве, сопряженном с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. «б» ч.4 ст.131, п. «б» ч.4 ст.132, п.«в», «к» ч.2 ст.105 УК РФ).

Ленинский районный суд Республики Крым удовлетворил ходатайство Следкома и избрал меру пресечения обвиняемому в виде заключения под стражу на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд, проверив представленные материалы и заслушав участников процесса, удовлетворил заявленное ходатайство и постановил избрать в отношении гражданина… меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца — по 1 августа, — говорится в сообщении.

С подозреваемым проводятся следственные действия.

Суд взял под стражу обвиняемого в убийстве и изнасиловании шестилетней девочки в Крыму

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