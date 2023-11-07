Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы»
актуально в республике
Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы»

Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:39 07.11.2023

Посетители Музея-заповедника «Судакская крепость» стали свидетелями съемок документального фильма «Русы» с элементами игрового кино, который снимает компания «Гуд Вин Пикчерс» по заказу телерадиокомпании «Россия 1».

Режиссер картины Владимир Кильбург, на счету которого фильмы «Операция «Престол», «Марш-бросок: Охота на «Охотника», «Муж счастливой женщины», «Родное сердце» и другие. Фильм «Русы» призван нести знания о происхождении национального названия, об истоках формирования русской нации и российского государства. В процессе съемок были задействованы некоторые локации: барбакан, Консульский замок, Угловая башня. По крепости ходили персонажи фильма в исторических костюмах времен царицы Феодоры, воины, византийские граждане, торговцы, погонщики с осликами, пленницы. Съемочная группа отрабатывала натурные съемки, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы» Судакская крепость превратилась в съёмочную площадку: снимали документальный фильм «Русы»

Следует отметить, что Судакская крепость всегда привлекает кинематографистов, которые видят в ней живые декорации к историческим фильмам («Корабли штурмуют бастионы», «Овод», «Русь изначальная», «Год дракона», «Василий Буслаев», «Сократ»), сказкам («Кольца Альманзора», «Дикие лебеди»), триллерам (Иллюзия страха»), к художественному кино («Мастер и Маргарита», «Отелло»), иногда крепость играла саму себя («Зонтик для влюбленных», «У меня есть лев», «Фото моей девушки»). Здесь снимали великие режиссеры, играли выдающиеся актеры.

Узнайте больше:  Спрос на квартиры в новостройках Севастополя за месяц сократился на 7%

источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым; фотоматериалы — Музей-заповедник «Судакская крепость»

Просмотры: 2 115

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: культура Крыма

Комментарии для сайта Cackle
культура Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.