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Судакские спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности – ходил «по грибы»

Судакские спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности – ходил «по грибы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:14 18.06.2021

Сегодня утром (в 10:45) в МЧС поступило сообщение о том, что мужчина, совершая пешую прогулку с целью сбора грибов от села Грушевка, через горно–лесную зону в сторону села Переваловка, почувствовал недомогание и отказ нижних конечностей ног. Самостоятельно передвигаться не может, точное его местонахождение неизвестно. Необходима  помощь спасателей. К месту происшествия  были напрвлена дежурная смена Судакского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спустя 2 часа, в  результате проведенных поисковых мероприятий,   пострадавший был обнаружен в районе туристической стоянки Шахмурза, в балке Мухаль-Узень. Мужчина  был эвакуирован  и доставлен к личному автомобилю, на котором он приехал в указанное место и который находился на удалении около 1км от места обнаружения потерпевшего. В медицинской помощи не нуждался, — отметили в МЧС РК.

С потерпевшим проведена профилактическая и разъяснительная беседа о правилах поведения в горно-лесной местности.

Судакские спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности – ходил «по грибы»

Судакские спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности – ходил «по грибы»

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