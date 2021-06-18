Судакские спасатели эвакуировали мужчину из горно-лесной местности – ходил «по грибы»

Сегодня утром (в 10:45) в МЧС поступило сообщение о том, что мужчина, совершая пешую прогулку с целью сбора грибов от села Грушевка, через горно–лесную зону в сторону села Переваловка, почувствовал недомогание и отказ нижних конечностей ног. Самостоятельно передвигаться не может, точное его местонахождение неизвестно. Необходима помощь спасателей. К месту происшествия были напрвлена дежурная смена Судакского аварийно – спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Спустя 2 часа, в результате проведенных поисковых мероприятий, пострадавший был обнаружен в районе туристической стоянки Шахмурза, в балке Мухаль-Узень. Мужчина был эвакуирован и доставлен к личному автомобилю, на котором он приехал в указанное место и который находился на удалении около 1км от места обнаружения потерпевшего. В медицинской помощи не нуждался, — отметили в МЧС РК.

С потерпевшим проведена профилактическая и разъяснительная беседа о правилах поведения в горно-лесной местности.