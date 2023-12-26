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Судьи Керченского городского суда и мировые судьи Керченского судебного района поздравили детвору с Новым годом

Судьи Керченского городского суда и мировые судьи Керченского судебного района поздравили детвору с Новым годом

Опубликовал: КрымPRESS в Суды Крыма 14:36 26.12.2023

В преддверии празднования Нового Года работники Керченского городского суда посетили утренник для воспитанников  Керченского межрегионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Сотрудниками центра было проведено театрализованное новогоднее представление. Дети читали стихи, танцевали, участвовали в конкурсах. Представители суда поздравили детей с наступающим праздником и передали им сладкие подарки и фрукты. Руководитель детского учреждения Андрей  Бучко выразили коллективу суда и мировым судьям Керченского судебного района благодарность за оказанную помощь и поддержку подопечных центра, — отмечают в пресс-службе Керченского городского суда РК.

 

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