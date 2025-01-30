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Судовладелец «Волгонефть-239» причиной крушения считает ошибку служб порта
фото: © Максим Григорьев/ ТАСС

Судовладелец «Волгонефть-239» причиной крушения считает ошибку служб порта

Опубликовал: КрымPRESS в ЧП в Крыму 13:15 30.01.2025

По мнению компании-судовладельца танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение у Керченского пролива, причиной ЧП могли послужить действия служб порта «Кавказ», допустивших выход в Черное море слишком большого количества судов, которое превышало количество мест в безопасных укрытиях при непогоде.

Ранее сообщалось, отмечает ТАСС, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть 239» — компанию ЗАО «Волгатранснефть», и два заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» по статье «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Причина крушения судна — действия служб порта «Кавказ», допустивших выход в море судов в количестве, превышающем количество мест в безопасных укрытиях для судов в районе рейдовых стоянок и районов перегрузки порта «Кавказ» в Керченском проливе и не предпринявших никаких мер по выводу судов в Азовское море по получении штормового прогноза погоды в 12 ч. 14.12.24 г. Вместе с судами «Волгоннефть-212» и «Волгонефть-239» в том же районе находилось множество судов того же класса, с тем же ограничением по сезону и району плавания, что свидетельствует о том, что использование этих судов вызвано необходимостью, — сообщили в компании.

источник: ТАСС

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