Судовладелец «Волгонефть-239» причиной крушения считает ошибку служб порта

Ранее сообщалось, отмечает ТАСС, что Новороссийская транспортная прокуратура подала в суд три заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть 239» — компанию ЗАО «Волгатранснефть», и два заявления о привлечении к административной ответственности судовладельца танкера «Волгонефть-212» — ООО «Кама шиппинг» по статье «нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов».

Причина крушения судна — действия служб порта «Кавказ», допустивших выход в море судов в количестве, превышающем количество мест в безопасных укрытиях для судов в районе рейдовых стоянок и районов перегрузки порта «Кавказ» в Керченском проливе и не предпринявших никаких мер по выводу судов в Азовское море по получении штормового прогноза погоды в 12 ч. 14.12.24 г. Вместе с судами «Волгоннефть-212» и «Волгонефть-239» в том же районе находилось множество судов того же класса, с тем же ограничением по сезону и району плавания, что свидетельствует о том, что использование этих судов вызвано необходимостью, — сообщили в компании.