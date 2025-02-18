Сумма — 5,6 млрд рублей: в Крыму согласовали реализацию двух новых инвестиционных проектов

Реализация первого инвестиционного проекта предполагает строительство нового жилого комплекса в городе Саки. Этот проект направлен на удовлетворение растущего спроса на жилье и улучшение качества жизни местных жителей. В рамках проекта застройщик планирует строительство 15 секций многоквартирных современных домов и создание развитой современной инфраструктуры, что сделает ЖК привлекательным для семей и молодых специалистов, — рассказала Ирина Кивико.

Также по словам вице-премьера, второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое, что обеспечит местный рынок качественными материалами.

На сегодняшний день в рамках Постановления Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» реализуется 272 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций 589 млрд рублей. На сегодняшний день инвесторами уже фактически вложено 186 млрд рублей, создано 8,6 тысяч новых рабочих мест.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым