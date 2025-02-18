Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Сумма — 5,6 млрд рублей: в Крыму согласовали реализацию двух новых инвестиционных проектов
Новости Республики
Сумма - 5,6 млрд рублей: в Крыму согласовали реализацию двух новых инвестиционных проектов
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

Сумма — 5,6 млрд рублей: в Крыму согласовали реализацию двух новых инвестиционных проектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:23 18.02.2025

В Республике Крым прошло заседание Совета по улучшению инвестиционного климата, в рамках которого согласовано реализация двух новых инвестиционных проектов на сумму 5,6 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Реализация первого инвестиционного проекта предполагает строительство нового жилого комплекса в городе Саки. Этот проект направлен на удовлетворение растущего спроса на жилье и улучшение качества жизни местных жителей. В рамках проекта застройщик планирует строительство 15 секций многоквартирных современных домов и создание развитой современной инфраструктуры, что сделает ЖК привлекательным для семей и молодых специалистов, — рассказала Ирина Кивико.

Также по словам вице-премьера, второй проект предполагает строительство завода по производству железобетонных изделий в Джанкое, что обеспечит местный рынок качественными материалами.

Узнайте больше:  Лучшие работы фотоконкурса «Крым в моем сердце» презентуют в Москве, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Симферополе

На сегодняшний день в рамках Постановления Совета министров Республики Крым от 07 октября 2014 года № 368 «О Порядке рассмотрения обращений инвесторов и заключения соглашений о реализации инвестиционных проектов на территории Республики Крым» реализуется 272 инвестиционных проектов с плановым объемом инвестиций 589 млрд рублей. На сегодняшний день инвесторами уже фактически вложено 186 млрд рублей, создано 8,6 тысяч новых рабочих мест.

источник: по информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

голоса
Оцените материал
Просмотры: 16

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: бизнес в Крыму

бизнес в Крыму

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x