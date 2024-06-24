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Супружеская пара из Симферополя отправилась в колонию за мошенничество с домовладением и вымогательство денег

Супружеская пара из Симферополя отправилась в колонию за мошенничество с домовладением и вымогательство денег

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 14:52 24.06.2024

Прокуратура Киевского района города Симферополя поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении супружеской пары. Они признаны виновными по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В суде установлено, что супруги обманным путем оформили на себя дом стоимостью более 5,3 млн рублей, который для жительницы региона приобрел ее сожитель. После этого они получили еще 500 тыс. рублей под предлогом необходимости уплаты налогов и сборов за приобретение недвижимости. После требований потерпевших о возврате домовладения, подсудимые потребовали 2 млн рублей, угрожая распространением порочащих сведений, — сообщили в крымской прокуратуре.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил супругов к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительных колониях общего и строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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