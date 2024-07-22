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Суровая сводка «сражений» на дорогах : за неделю в погибли 4 человека, ранены 37
Фото: ГИБДД

Суровая сводка «сражений» на дорогах Крыма: за неделю в ДТП погибли 4 человека, ранены 37

Опубликовал: CrimeaPRESS в ГИБДД Крыма 19:38 22.07.2024

С 15 по 21 июля 2024 года на дорогах Крыма произошло 27 ДТП, в которых 4 человека погибло, в том числе 1 ребенок и 1 пешеход, 37 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них 7 детей и 6 пешеходов.

По информации ГИБДД, пресечено 165 фактов управления транспортными средствами с признаками опьянения, в том числе 12 водителей привлечены повторно, за что предусмотрена уголовная ответственность.

Уважаемые жители и гости Крыма, соблюдайте Правила дорожного движения! Берегите себя и своих близких, — обращаются к пешеходам и водителям госавтоинспекторы.

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