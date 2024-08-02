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Сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения будут представлять по новым формам
иллюстрация: Нотариальная палата Севастополя

Сведения о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения будут представлять по новым формам

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 15:03 02.08.2024

Приказ ФНС России от 04.06.2024 N ЕД-7-14/438@ «Об утверждении форм, порядков их заполнения и форматов представления сведений о выдаче свидетельств о праве на наследство и о нотариальном удостоверении договоров дарения в электронной форме»

Зарегистрировано в Минюсте России 29.07.2024 N 78943.

Обязанность нотариусов сообщать в налоговые органы указанные сведения установлена статьей 85 НК РФ.

Признан утратившим силу Приказ ФНС России от 13.02.2020 N ЕД-7-14/98@.

источник: КонсультантПлюс

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