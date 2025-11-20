Сведения об объектах культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, будут в ЕИСЖС

Федеральный закон от 17.11.2025 N 422-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и статьи 2 и 5.2 Федерального закона «О содействии развитию и повышению эффективности управления в жилищной сфере и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Определено, что в ЕИСЖС будут размещаться сведения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) РФ и сведения из ЕГРН, в частности сведения: о местонахождении объекта культурного наследия; о предмете охраны объекта культурного наследия; о состоянии объекта культурного наследия; об охранном обязательстве собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия либо иных охранных документах, содержащих требования к сохранению объекта культурного наследия, а также к содержанию и использованию объекта культурного наследия; о предусмотренных региональными и муниципальными актами мерах государственной и муниципальной поддержки вовлечения в хозяйственный оборот объектов культурного наследия и пр.

Также поправками определены требования, которым должны соответствовать объекты культурного наследия для размещения сведений о них в ЕИСЖС, и установлен порядок размещения такой информации в ЕИСЖС.

Установлено, что единый институт развития в жилищной сфере оказывает содействие в сохранении и вовлечении в хозяйственный оборот объектов культурного наследия, в том числе организационное, информационное и аналитическое обеспечение предоставления мер государственной поддержки в целях проведения работ по сохранению объектов культурного наследия за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъектов РФ.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2026 года.

источник: КонсультантПлюс