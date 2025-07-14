Своя квартира = реальность? В Севастополе и Крыму стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую.

Среди лидеров рейтинга по доступности жилья в исследовании выделяют Мурманскую область и Ханты-Мансийский автономный округ. Там семьям с одним ребенком необходимо менее двух с половиной лет для того, чтобы накопить на квартиру в 60 квадратных метров.

Последнюю строчку рейтинга по доступности жилья занимает Республика Крым, где среднестатистической семье с одним ребенком понадобится почти девять лет на то, чтобы накопить на банковском депозите на квартиру в 60 квадратных метров по текущим ценам, используя для этого весь максимально возможный свободный денежный остаток денежных средств после всех минимально необходимых трат, – сказано в сообщении.

В Севастополе и Республике Крым стоимость жилья в 1,4 раза превышает среднероссийскую. Это существеннее осложняет возможность накопления необходимой суммы, даже с использованием банковских депозитов, отмечается в рейтинге. В замыкающих список регионах доступность жилья по сравнению с прошлым годом выросла, добавили в исследовании.

Столь длительные сроки, необходимые семьям для накопления в данных регионах эксперты объясняют в большинстве случаев низким уровнем номинальных начисленных заработных плат и, соответственно, отсутствием возможности откладывать для накопления значительные суммы, – добавили в сообщении.

Ранее специалист по недвижимости и инвестиционным технологиям Надежда Буйлова рассказала РИА Новости Крым, что в Крыму в течение полугода ожидается рост цен на вторичную недвижимость. Это связано с тремя факторами, один из которых – снижение ключевой ставки Центробанка, а как следствие – доходности депозитов и переток средств на рынок недвижимости.

источник: РИА Новости Крым