Священный праздник Курбан-байрам: поздравление Муфтия мусульман Крыма и Севастополя

Уважаемые мусульмане! Дорогие единоверцы!
Хвала Аллаху наступил один из великих и главных мусульманских праздников — благословенный Курбан-байрам! Он знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.
Священный праздник для всех нас как символ милосердия, доброты, заботы о ближних и пожилых, а также о тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях и очень нуждается в нашей поддержке. В эти благословенные дни стоит как можно больше уделять внимания поклонению Всевышнему Аллаху и совершению благих дел.
Курбан-байрам вновь радостно объединяет мусульман во всех мечетях, где они совершают намаз и искренне поздравляют друг друга. Мы восхваляем Всевышнего и благодарим за то, что на нашей родине, в каждом уголке Крыма, сегодня есть мечети и они всегда полны верующих людей.
Я искренне желаю, чтобы наш Создатель в эти священные праздничные дни принял все жертвоприношения, добрые поступки, поклонения и молитвы, одарил своей благодатью и здоровьем.
С праздником Курбан-байрам!
Пусть Всевышний оберегает вас и всех ваших близких!
источник: пресс-служба ДУМК
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С тегами: праздники в Крыму