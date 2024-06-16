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Священный праздник Курбан-байрам: поздравление Муфтия мусульман и Севастополя
фото: пресс-служба ДУМК

Священный праздник Курбан-байрам: поздравление Муфтия мусульман Крыма и Севастополя

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:31 16.06.2024

Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев поздравляет мусульман со священным праздником Курбан-байрам:

Уважаемые мусульмане! Дорогие единоверцы!

Хвала Аллаху наступил один из великих и главных мусульманских праздников — благословенный Курбан-байрам! Он знаменует собой окончание хаджа — ежегодного паломничества в Мекку.

Священный праздник для всех нас как символ милосердия, доброты, заботы о ближних и пожилых, а также о тех, кто оказался в сложных жизненных ситуациях и очень нуждается в нашей поддержке. В эти благословенные дни стоит как можно больше уделять внимания поклонению Всевышнему Аллаху и совершению благих дел.

Курбан-байрам вновь радостно объединяет мусульман во всех мечетях, где они совершают намаз и искренне поздравляют друг друга. Мы восхваляем Всевышнего и благодарим за то, что на нашей родине, в каждом уголке Крыма, сегодня есть мечети и они всегда полны верующих людей.

Я искренне желаю, чтобы наш Создатель в эти священные праздничные дни принял все жертвоприношения, добрые поступки, поклонения и молитвы, одарил своей благодатью и здоровьем.

С праздником Курбан-байрам!

Пусть Всевышний оберегает вас и всех ваших близких!

источник: пресс-служба ДУМК

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