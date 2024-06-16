Священный праздник Курбан-байрам: поздравление Муфтия мусульман Крыма и Севастополя

Муфтий мусульман Республики Крым и г. Севастополь Хаджи Эмирали Аблаев поздравляет мусульман со священным праздником Курбан-байрам: