Прямо сейчас:
Главная | Актуально | «Связь поколений»: донорские акции крымчан отметили на федеральном уровне
Новости Республики
"Связь поколений": донорские акции крымчан отметили на федеральном уровне
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

«Связь поколений»: донорские акции крымчан отметили на федеральном уровне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:39 02.12.2025

27 ноября в Москве, в Музее Победы на Поклонной горе прошла торжественная церемония награждения финалистов Всероссийской акции-конкурса «Код донора. Защитники Отечества». Организаторами акции выступили: Координационный совет при Общественной палате РФ по донорству крови костного мозга, ФМБА России и Российский Красный Крест, Национальный фонд развития здравоохранения.

В акции приняли участие более 600 тысяч человек, из них свыше 300 тысяч стали донорами. Это – крупнейшая инициатива по поддержке системы донорства в стране. Эксперты отобрали 120 лучших практик (проектов) из 50 регионов России и Беларуси.

В номинации «Связь поколений. В кадре – донорство» призером Всероссийской акции-конкурса стал проект ГБУЗ РК «Центр крови», посвященный крымской донорской акции «Наследники Победителей».

Акцию «Наследники Победителей» мы организовали в марте-апреле 2025 года. Суть её сводилась к тому, что доноры Крыма рассказывали и показывали своё донорское служение, а также делились судьбами своих героических предков – участников Великой Отечественной войны. Мы решили, что данную акцию будем проводить ежегодно. Очень приятно, что наш региональный проект так высоко оценили на федеральном уровне!, — сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Кроме того, в номинации «Инициативы года Защитника Отечества в сфере донорства» призёром стал проект «Традиции Героев — донорство в Ялте», реализованный МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» совместно с Ялтинским городским советом и ГБУЗ РК «Центр крови».

Узнайте больше:  Признание Крыма и Донбасса территорией РФ станет темой переговоров с США - Владимир Путин

Отдельно отмечен и проект члена Молодёжного совета г. Ялта, помощника депутата Ялтинского городского совета Александры Лопаткиной «Молодая кровь Юга», представленный в номинации «Я помню. Я горжусь!».

В этот же день, в Москве на IV Конференции по развитию культуры донорства, организованной Российским Красным Крестом, собрались специалисты со всей страны. Цель встречи — обмен опытом, поиск лучших практик для развития культуры донорства, выявление проблем в области корпоративного донорства и путей их решения, выстраивание процессов межведомственного взаимодействия и партнёрства для долгосрочного сотрудничества. В конференции приняли участие свыше 500 человек из 70 регионов России, в том числе дистанционно.

Ключевым событием конференции стала пленарная сессия «Корпоративное донорство: проблемы и возможности». Именно здесь состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса по развитию культуры донорства «Лидер корпоративного донорства», где в номинации «Лучшая информационная кампания по популяризации донорства» была отмечена работа МБУК «Ялтинская центральная клубная система».

Председатель Российского Красного Креста, член Общественной палаты РФ Павел Савчук в торжественной обстановке вручил награду представителю коллектива — заместителю директора, депутату Ялтинского городского совета и организатору донорского движения Ялты Екатерине Дёминой.

Прошедшие в Москве мероприятия, отметившие крымские региональные проекты, подтвердили высокий уровень развития культуры донорства в Крыму и задали вектор для дальнейшего развития донорских инициатив и внедрения успешных практик.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.