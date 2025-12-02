«Связь поколений»: донорские акции крымчан отметили на федеральном уровне

В акции приняли участие более 600 тысяч человек, из них свыше 300 тысяч стали донорами. Это – крупнейшая инициатива по поддержке системы донорства в стране. Эксперты отобрали 120 лучших практик (проектов) из 50 регионов России и Беларуси.

В номинации «Связь поколений. В кадре – донорство» призером Всероссийской акции-конкурса стал проект ГБУЗ РК «Центр крови», посвященный крымской донорской акции «Наследники Победителей».

Акцию «Наследники Победителей» мы организовали в марте-апреле 2025 года. Суть её сводилась к тому, что доноры Крыма рассказывали и показывали своё донорское служение, а также делились судьбами своих героических предков – участников Великой Отечественной войны. Мы решили, что данную акцию будем проводить ежегодно. Очень приятно, что наш региональный проект так высоко оценили на федеральном уровне!, — сообщил главный врач ГБУЗ РК «Центр крови» Игорь Чемоданов.

Кроме того, в номинации «Инициативы года Защитника Отечества в сфере донорства» призёром стал проект «Традиции Героев — донорство в Ялте», реализованный МБУК «Ялтинская централизованная клубная система» совместно с Ялтинским городским советом и ГБУЗ РК «Центр крови».

Отдельно отмечен и проект члена Молодёжного совета г. Ялта, помощника депутата Ялтинского городского совета Александры Лопаткиной «Молодая кровь Юга», представленный в номинации «Я помню. Я горжусь!».

В этот же день, в Москве на IV Конференции по развитию культуры донорства, организованной Российским Красным Крестом, собрались специалисты со всей страны. Цель встречи — обмен опытом, поиск лучших практик для развития культуры донорства, выявление проблем в области корпоративного донорства и путей их решения, выстраивание процессов межведомственного взаимодействия и партнёрства для долгосрочного сотрудничества. В конференции приняли участие свыше 500 человек из 70 регионов России, в том числе дистанционно.

Ключевым событием конференции стала пленарная сессия «Корпоративное донорство: проблемы и возможности». Именно здесь состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса по развитию культуры донорства «Лидер корпоративного донорства», где в номинации «Лучшая информационная кампания по популяризации донорства» была отмечена работа МБУК «Ялтинская центральная клубная система».

Председатель Российского Красного Креста, член Общественной палаты РФ Павел Савчук в торжественной обстановке вручил награду представителю коллектива — заместителю директора, депутату Ялтинского городского совета и организатору донорского движения Ялты Екатерине Дёминой.

Прошедшие в Москве мероприятия, отметившие крымские региональные проекты, подтвердили высокий уровень развития культуры донорства в Крыму и задали вектор для дальнейшего развития донорских инициатив и внедрения успешных практик.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК