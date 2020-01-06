Свыше 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество

Зимние праздники в Крыму в самом разгаре. По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК, более 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество во всех курортных городах, поселках и в столице Республики.

Например, ночь 2019-2020 побила все рекорды в новогодней столице Крыма — Ялте. По предварительным данным на набережной собралось не менее 35 тысяч человек. Также накануне Нового года в городе состоялся десятый фестиваль — Мороз-парад. В нём приняли участие около тысячи человек – 40 команд из разных регионов Крыма. Кроме того, в новогодней Евпатории день 1 января прошел под знаком физкультуры и спорта: праздничный новогодний забег собрал сотни здоровых духом евпаторийцев. Рождество город детства и здоровья отметит ежегодным традиционным праздником любителей зимнего плавания «Рождественский заплыв». Праздничные фестивали пройдут также в евпаторийской школе искусств и на турмаршруте «Малый Иерусалим». Старт новогоднему настроению в Судаке дал карнавальный автопоезд из байков и джипов, на которых сказочные персонажи приветствовали жителей и гостей города. Развлекательные мероприятия в городе продолжатся и на Рождество.

Ялта к Рождеству подготовила детский карнавал. Насыщенная рождественская программа пройдёт на городской набережной. Для малышей до 8 января будет работать «Детский новогодний городок»: детский кинотеатр, катание на санках на колёсах, анимационные программы, тематические мастер-классы. А для взрослых на набережной работают гастрономические зоны от лучших ресторанов города, выступают творческие коллективы и крымские кавер-группы, организованы вечерние дискотеки. 7 января ялтинская набережная представит фестиваль «Рождественский звездопад», который затем перейдёт в шоу-программу и дискотеку. Интересно будет и 8 января на ялтинском карнавале «Зима чудес», который также завершится концертом и дискотекой.

В свою очередь, Алушта приглашает 7 января на центральную набережную, где пройдут весёлые рождественские гуляния «У Зимы в святки свои порядки». Продолжить праздник гостям предлагают в субботний день 11 января, посетив шоу маскарадных костюмов.

Уже полюбившиеся многим «Рождественские гуляния» будут проходить на площади Ленина в Симферополе. До 8 января гостей ждут детские анимационные шоу, выступления кавер-групп, игровые программы с любимыми сказочными персонажами, фуд-зоны от ассоциации рестораторов Крыма, благотворительная ярмарка новогодних сувениров и украшений, выручка от которой пойдет на строительство детского хосписа, а также ярмарка ремесленников и мастер-классы.

7 января в крымском музыкальном театре совместно с Симферопольской и Крымской епархией состоится торжественное открытие Рождественской Архиерейской ёлки. А в полдень на площади торжественно откроется Рождественский вертеп. На следующий день зовёт в гости музей истории Симферополя, где состоится мультимедийная экскурсия по храмам города «Рождественские встречи». Новогодние гуляния ежедневно проходят и в Детском парке Симферополя.

«Рождественский переполох» обещают в Феодосии, а Алушта всех ждет на набережной города отметить Рождество народными гуляниями. Города украшены праздничной иллюминацией и обещают яркую праздничную программу с концертами и ярмарками.

Также в картинной галерее Керчи уже состоялось открытие выставочного сезона 2020 года. Две выставки «Кино из одуванчиков», а также всероссийская передвижная экспозиция «Объединяя пространство. Юг России» приглашают гостей и жителей города. Участниками творческого проекта являются заслуженные художники Крыма и России. Посетители могут наглядно увидеть московскую и санкт-петербургскую, самарскую и владимирскую, уральскую и крымскую школы.