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Свыше 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество
Фото: mtur.rk.gov.ru

Свыше 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество

Опубликовал: CrimeaPRESS в Праздники в Крыму 18:35 06.01.2020

Зимние праздники в Крыму в самом разгаре.  По информации пресс-службы министерства курортов и туризма РК, более 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество во всех курортных городах, поселках  и в столице Республики.

Например, ночь 2019-2020 побила все рекорды в новогодней столице Крыма  — Ялте. По предварительным данным на набережной собралось не менее 35 тысяч человек. Также накануне Нового года в городе состоялся десятый фестиваль — Мороз-парад. В нём приняли участие около тысячи человек –  40 команд из разных регионов Крыма. Кроме того, в новогодней Евпатории день 1 января прошел под знаком физкультуры и спорта: праздничный новогодний забег собрал сотни здоровых духом евпаторийцев. Рождество город детства и здоровья  отметит ежегодным традиционным  праздником  любителей зимнего плавания «Рождественский заплыв». Праздничные фестивали  пройдут также в евпаторийской школе искусств и на турмаршруте «Малый Иерусалим». Старт новогоднему настроению в Судаке  дал карнавальный автопоезд из байков и джипов, на которых сказочные персонажи приветствовали жителей и гостей города.  Развлекательные мероприятия в городе продолжатся и на Рождество.

Ялта к Рождеству подготовила  детский карнавал. Насыщенная рождественская программа пройдёт на городской набережной. Для малышей до 8 января будет работать «Детский новогодний городок»: детский кинотеатр, катание на санках на колёсах, анимационные программы, тематические мастер-классы. А для взрослых на набережной работают гастрономические зоны от лучших ресторанов города, выступают творческие коллективы и крымские кавер-группы, организованы вечерние дискотеки. 7 января ялтинская набережная представит фестиваль «Рождественский звездопад», который  затем  перейдёт в шоу-программу и дискотеку. Интересно будет и 8 января  на ялтинском карнавале «Зима чудес», который также завершится концертом и дискотекой.

В свою очередь, Алушта приглашает 7 января на центральную набережную, где пройдут весёлые рождественские гуляния «У Зимы в святки свои порядки». Продолжить праздник гостям предлагают в субботний день 11 января,  посетив шоу маскарадных костюмов.

Уже полюбившиеся многим «Рождественские гуляния» будут проходить на площади Ленина в Симферополе. До 8 января гостей ждут детские анимационные шоу, выступления кавер-групп, игровые программы с любимыми сказочными персонажами, фуд-зоны от ассоциации рестораторов Крыма, благотворительная ярмарка новогодних сувениров и украшений, выручка от которой пойдет на строительство детского хосписа,  а также ярмарка ремесленников и  мастер-классы.

7 января в  крымском музыкальном театре совместно с Симферопольской и Крымской епархией состоится торжественное открытие Рождественской Архиерейской ёлки. А в полдень на площади торжественно откроется Рождественский вертеп. На следующий день зовёт в гости музей истории Симферополя, где  состоится мультимедийная экскурсия по храмам города «Рождественские встречи». Новогодние  гуляния ежедневно проходят и в Детском парке Симферополя.

«Рождественский переполох» обещают в Феодосии, а Алушта всех ждет на набережной города отметить Рождество народными гуляниями. Города украшены праздничной иллюминацией и обещают яркую праздничную программу с концертами и ярмарками.

Также в  картинной галерее Керчи уже состоялось открытие выставочного сезона 2020 года. Две выставки  «Кино из одуванчиков», а также всероссийская передвижная экспозиция «Объединяя пространство. Юг России» приглашают гостей и жителей города. Участниками творческого проекта являются заслуженные художники Крыма и России. Посетители могут наглядно увидеть московскую и санкт-петербургскую, самарскую и владимирскую, уральскую и крымскую школы.

Более 150 отелей Крыма  также подготовили свои новогодние программы. Некоторые отметились по-настоящему «звездным» составом приглашенных исполнителей,  кто-то предлагает эксклюзивные экскурсионные или оздоровительные  программы. Крым сейчас находится на пике высокого зимнего сезона. По предварительным данным на новогодние праздники в Крыму отдохнет более 200 тысяч гостей, — отметил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко. 

Свыше 150 концертных и развлекательных программ подготовили в Крыму на Новый год и Рождество

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