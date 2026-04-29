Свыше 3,8 тысячи севастопольских семей в прошлом году направили средства маткапитала на образование детей

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:24 29.04.2026

Севастопольские семьи стали чаще направлять материнский капитал на обучение детей. В 2025 году региональное Отделение СФР одобрило свыше 3,8 тыс. таких заявлений, что в три раза больше, чем заявлений на улучшение жилищных условий.

Средства материнского капитала можно направить на обучение детей в образовательных организациях — от детского сада до университета. Кроме того, средствами маткапитала можно оплатить творческие или спортивные кружки, курсы иностранного языка, вождения автомобиля, услуги репетиторов — при наличии лицензии на оказание указанных услуг.

В случае, если средства материнского капитала направляются на присмотр и уход за ребенком в детском саду или у няни-индивидуального предпринимателя, либо на оплату кружков и иных образовательных услуг, связанных с дошкольным образованием, средства предоставляются независимо от возраста ребенка, с рождением которого у семьи появилось право на материнский капитал. При оплате дополнительного или основного образования важным условием является достижение трех лет такого ребенка.

Средства маткапитала можно направить на образование как родных детей, так и детей, которых усыновили. Главное, чтобы ребенку было менее 25 лет на дату поступления в образовательное учреждение и организация находилась в России и имела лицензию. В 2025 году Отделение СФР перечислило учебным  организациям свыше 314,4 млн рублей.

Заявление о распоряжении средствами можно подать на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе Отделения СФР по Севастополю. Сотрудники рассмотрят заявление в течение 5 рабочих дней. Срок рассмотрения заявления может увеличиться до 12 рабочих дней, если сведения из других ведомств не поступят в Отделение вовремя.

Напомним, программа материнского капитала работает в России с 2007 года, в Севастополе — с 2015 года. Изначально финансовую помощь государства могли получить родители двух детей, но в последствии выдачу сертификата распространили и на первенцев.

Региональное отделение СФР оформляет капитал только один раз. В случае, если семья не получала сертификат на первого или второго ребенка, родители вправе оформить его на третьего и следующих детей. Правила программы позволяют выбрать один вариант распоряжения средствами или распределить деньги по нескольким направлениям.

При возникновении вопросов звоните в единый контакт-центр — 8 800-100-00-01. Региональная линия принимает звонки  с понедельника по четверг  с 09:00 до 18:00, в пятницу — с 09:00 до 16:45, без перерыва, звонок бесплатный.

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

реклама в крыму

