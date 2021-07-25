Свыше 35 тысяч севастопольцев подали заявления на единовременную выплату 10 тысяч рублей школьникам

С 15 июля начался прием заявлений от родителей школьников на получение единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Этой возможностью воспользовались уже 35,5 тысяч семей, проживающих в Севастополе.

Заявления поданы на 46 тыс. детей — это 73,8% от прогнозируемого количества, — сообщает отделение Пенсионного фонда по г. Севастополю.

Выплата полагается гражданам РФ, проживающим на территории страны:

— любому из родителей, опекунов или попечителей на детей от 6 до 18 лет, если 6 лет исполнилось не позднее 1 сентября 2021 года (первый день нового учебного года), а 18 лет – не раньше 3 июля 2021 года (первый день после выхода Указа о единовременной выплате);

— родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками школ или интернатов;

— также на выплату могут претендовать и сами вышеназванные дети с проблемами здоровья, если они старше 18 лет, учатся в школе или интернате и являются дееспособными.

В семье с несколькими детьми, попадающими под условия, выплата полагается каждому ребенку. Средства не учитываются как доход при предоставлении других мер социальной поддержки. Деньги могут быть зачислены на карты любых платежных систем, а также на банковские вклады.

Подать заявление на получение единовременной выплаты можно до конца октября на сайте госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда. Первые перечисления средств начнутся с 16 августа.