Свыше 35 тысяч зрителей посетили мероприятия Новогоднего марафона Крымского музыкального театра

Свыше 35 тысяч зрителей посетили мероприятия Новогоднего марафона Государственного академического музыкального театра Республики Крым, который продолжался с 21 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

На стационаре в Симферополе и Ялтинском театре им. А.П. Чехова артистами республиканского театра были показаны 57 мероприятий, из которых 47 — праздничные представления для детей. Перед каждой сказкой в фойе гостей ждала Маша из полюбившегося мультфильма «Маша и Медведь», которая вместе со своими друзьями Дракошей, зайцем Снежком, Аладдином, Джинном и Снегурочкой встречали Деда Мороза, отгадывали загадки, пели песни и танцевали, — сообщили в пресс-службе министерства культуры РК.

В этом году премьерной новогодней сказкой стал спектакль «Там, на неведомых дорожках», поставленный главным режиссером театра Владимиром Косовым по мотивам русских народных сказок. Атмосферу настоящего волшебства помогли создать фееричные костюмы, спецэффекты, смелые режиссерские находки.

Также ребятам показали мюзикл «Снежная королева», музыкальную сказку «Пиратский праздник — Новый год», сказку-мюзикл «Царевна-лягушка». Новогоднее сказочное шоу «Там, на неведомых дорожках» было представлено и на сцене Красноперекопского городского Дворца культуры.

По традиции взрослых зрителей театр ждал на Новогодний Гала-концерт, режиссером которого выступила Анжелика Добрунова.

Фото: Государственный академический музыкальный театр Республики Крым.