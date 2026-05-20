Сюрприз: Минфин обсуждает повышение ставок по уже выданной семейной ипотеке

Предполагается, что льготную ставку будут повышать в случае, если второй родитель оформит ещё одну ипотеку, а также если заёмщик не состоит в браке и не зарегистрирован по одному адресу с ребёнком.

В Минстрое эту инициативу поддержали. Однако в ведомстве считают, что нововведения не должны касаться уже выданных кредитов.

Гендиректор «ПИА Недвижимость» Максим Ельцов не ждёт значимых изменений и дополнительных ограничений для рынка в случае, если предложение Минфина будет принято. Об этом он заявил в разговоре с корреспондентом Циан.Журнала.

В текущей конфигурации семейной ипотеки уже закреплено, что нельзя взять больше одной ипотеки на семью. Банки уже давно запрашивают и учитывают номера СНИЛС детей, на которых выдаётся семейная ипотека. Если же родители в разводе, существует требование, согласно которому родитель, получающий льготный кредит, должен быть прописан вместе с ребёнком. То есть можно сказать, что сейчас в этом плане действуют достаточно жёсткие ограничения, — сказал специалист.

На его взгляд, гораздо более важными должны стать решения по дифференциации ставок по семейной ипотеке в зависимости от числа детей.

Напомню, что в поручении правительства был прописан ввод дополнительных мер поддержки семей с детьми до 7 лет. Ждём, как будут развиваться события по этим направлениям. Самые главные новости для рынка будут именно здесь, и мы по-прежнему находимся в ожидании решений со стороны правительства, — добавил Максим Ельцов.

Ведущий эксперт по инвестициям, автор проекта «Глазами инвестора» Евгений Ткачёв считает, что предложение Минфина направлено на сокращение количества инвестиционных сделок.

Мы ранее слышали позицию государства по поводу того, что никакие инвестиции за счёт государства недопустимы. И безадресная льготная ипотека была закрыта в том числе по этой причине, потому что частные инвесторы использовали субсидированные ставки и благодаря этому зарабатывали деньги, — напомнил спикер.

По его словам, предложение Минфина отражает желание властей сделать льготные ипотечные программы ещё более адресными и точными.

Мы все понимаем, что основной покупатель недвижимости у нас — это семья. И, соответственно, мы должны прийти к тому, что конкретно нуждающейся семье для улучшения жилищных условий должны предоставляться определённые льготы и преференции. К этому всё сейчас идёт. Уверен, что в скором времени все массовые льготные программы трансформируются в более адресные, — заключил Евгений Ткачёв.

источник: ЦИАН