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Сжег соседей по причине «неприязненных отношений». Дикое преступление в Севастополе
Фото: Следком

Сжег соседей по причине «неприязненных отношений». Дикое преступление в Севастополе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 20:56 12.03.2024

В Севастополе возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в покушении на убийство соседки общеопасным способом и убийстве ее пожилых родителей (ч.3 ст. 30, п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105, п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что в ночь на 2 марта житель дома по улице Корчагина из-за неприязненных отношений к соседям решил совершить их поджог. Злоумышленник взобрался на стремянку, разбил окно квартиры, забросил в комнату несколько банок с горючей смесью и источник огня.

Однако довести свой преступный умысел, направленный на причинение смерти, мужчина не смог, поскольку прибывшие сотрудники МЧС локализовали возгорание и эвакуировали потерпевших в медучреждение с ожогами различной степени тяжести верхних дыхательных путей и туловища, — рассказали в Следственном комитете.

Спустя несколько дней, несмотря на врачебную помощь, супруги в возрасте 70 и 71 лет скончались в больнице, их 47-летняя дочь находится на лечении.

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В ходе следствия устанавливаются все обстоятельства трагедии и события, ей предшествующие, назначен ряд судебных экспертиз.

Фигурант уголовного дела задержан и судом заключен под стражу. Тщательным образом также будут изучены доводы жителей дома, опубликованные в СМИ, о поступавших ранее жалобах граждан на угрожающее поведение задержанного с целью дачи оценки действиям должностных лиц системы профилактики.

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