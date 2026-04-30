Так будет удобно, говорят: в Севастополе жители частного сектора получат единую квитанцию за воду и электричество

С мая около 30 тысяч частных домов Севастополя начнут получать объединенный платежный документ за электроэнергию и водоснабжение. Инициатива реализована совместно «Севэнергосбытом» и «Водоканалом» для повышения удобства для потребителей.

Жители частного сектора, имеющие лицевые счета в обеих организациях, получат единую квитанцию, в которой будут отражены начисления за два ключевых ресурса — воду и электричество. При этом оплата останется раздельной: по QR-кодам или реквизитам можно оплатить каждую услугу отдельно.

Мы совместно проанализировали ситуацию с доставкой квитанций и мнения жителей. Когда люди получают два платежных документа в разное время, это создает неудобства, так как абоненты ждут, когда получат обе квитанции. Объединив основные услуги в одной квитанции, мы идем навстречу потребителям, — пояснил директор «Севэнергосбыта» Руслан Борягин.

Отметим, что форма квитанции максимально приближена к привычному, чтобы не вызывать вопросов у потребителей, а показания не объединяются: «Севэнергосбыт» и «Водоканал» продолжают вести независимый учет и коммуникацию с абонентами.

Для нас важно, что объединение квитанций — это шаг навстречу жителям. Мы надеемся, что это также повысит дисциплину оплаты и поможет снизить дебиторскую задолженность по обоим ресурсам, — рассказала начальник службы сбыта «Водоканала» Мария Патлаенко.

Способы оплаты за потребленные ресурсы остаются прежними: через кассы предприятий, отделения банков, онлайн-сервисы — по выбору абонента.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя