Так может быть только в Крыму: на Всемирном фестивале молодёжи рассказали о «Таврида.АРТ»

На Всемирном фестивале молодёжи участники из 188 стран посетили виртуальную экскурсию в Крым в арт-кластер «Таврида» и Академию творческих индустрий «Меганом».

О «Тавриде» и возможностях, которые открываются для творческой молодежи на площадке арт-кластера в Крыму, рассказал программный директор ВФМ-2024, руководитель арт-кластера «Таврида» Сергей Першин:

Здесь, на «Тавриде», побывало уже 260 тысяч молодых людей, неравнодушных к искусству и культуре: художники, дизайнеры, артисты, музыканты и другие деятели творческих индустрий. Здесь раздвигаются горизонты мышления и профессиональных навыков. А вообще, давайте честно, это же настоящий город для молодых творцов со всей России! Если ты не побывал здесь — значит, не был молодым по-настоящему.

В рамках шоу «Только в России» гости и участники Всемирного фестиваля молодёжи совершили виртуальную прогулку по фестивальной площадке «Тавриды» в Крыму, прикоснулись к арт-объектам, посетили пляжи и погрузились в атмосферу Академии «Меганом». Зрители шоу смогли почувствовать себя частью масштабного культурного кластера России. А еще стали первыми, кто узнал о старте регистрации на фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ», который пройдет в августе в Крыму.

Свою историю «Таврида» (проект Росмолодёжи) начала в 2015 году, получив статус Всероссийского молодёжного образовательного форума. В 2019 году «Таврида» выросла в арт-кластер, объединивший несколько проектов. В 2023 году там же, в Крыму, открылась Академия творческих индустрий «Меганом» —круглогодичный центр компетенций с современными творческими мастерскими, профессиональным оборудованием и благоустроенной инфраструктурой. Сегодня «Таврида» — это точка притяжения творческой молодежи со всей страны, место, где молодые деятели культуры, искусства и творческих индустрий получают возможности для профессиональной реализации и воплощения своих идей.

источник: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»