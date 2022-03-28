Таким героям не страшны ни засады, ни диверсанты. Продолжение славной летописи от Минобороны РФ

Минобороны РФ продолжает информировать о мужестве и героизме российских военных, участвующих в спецоперации на Украине.

Батальонно-тактическая группа, в составе которой был наводчик-оператор сержант Алексей Архипов, попала под обстрел националистов. В ходе боя Алексей уничтожил четыре боевых машины пехоты противника, семь единиц автомобильной техники и около 30 националистов. Благодаря его действиям, российские войска смогли выйти в назначенный район без потерь.

Заместитель командира мотострелковой бригады подполковник Антон Поляков в ходе боя с украинскими диверсантами лично обезвредил четыре фугасных мины противника и вывел из-под обстрела раненых. Кроме того, подполковник сумел достать важную информацию о пособниках националистов, подготовивших засаду, которые впоследствии были ликвидированы.

Командир десантно-штурмовой роты капитан Александр Савченко вывел своих бойцов к позициям украинских диверсантов. В ходе атаки десантники под его руководством уничтожили наблюдательный пункт, танк, две боевых машины пехоты, два минометных расчета и 18 националистов.

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