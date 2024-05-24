Такой прибыльный, но такой незаконный бизнес. Онлайн-казино в Симферополе больше не работает

Сотрудники крымской полиции пресекли деятельность преступной группы, организовавшей в Симферополе нелегальный игорный бизнес.

Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по г. Симферополю пресекли деятельность группы, участники которой проводили незаконные азартные игры. Игорный зал располагался на улице Киевской, где с использованием компьютерного оборудования и сети интернет велась игра на деньги по принципу слот машины электронного казино, — рассказали в МВД по РК.

Установлено, что заведение работало с соблюдением условий конспирации: попасть в клуб можно было только по предварительному звонку или по рекомендации. Несмотря на тщательные попытки скрыть нелегальный бизнес, оперативникам при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии удалось пресечь деятельность преступной группы и задержать ее участников.

Сотрудники полиции изъяли 22 компьютера, денежные средства, полученные в этот день от клиентов в сумме 122 тыс. рублей, несколько мобильных телефонов, планшет и черновые записи, представляющие оперативный интерес.

Установлено 6 человек, которые осуществляли нелегальный бизнес: 22-летний организатор и два охранника, прибывшие в Крым из другого субъекта Российской Федерации, а также трое местных девушек-администраторов. Игорное заведение вело свою деятельность в Симферополе на протяжении нескольких месяцев, за это время, по предварительным данным, его доход мог составить более 7 миллионов рублей, — уточнили в МВД по РК.

Собранные сотрудниками полиции материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Как уточнили в Следственном комитете, работа игрового зала на Киевской была пресечена 16 мая в результате мероприятий, проведенных во взаимодействии с оперативными сотрудниками УЭБиПК УМВД России по городу Симферополю при силовой поддержке спецподразделения Росгвардии.

В ходе обысков, которые были проведены в помещении клуба и по местам жительства их работников, изъята компьютерная техника, денежные средства, бухгалтерская документация и журналы учета посетителей. Установлено, что преступная группа получила от незаконного проведения азартных игр доход в особо крупном размере — более 10 млн рублей. Причастность к совершенному преступлению все подследственные признали. Всем участникам игорного бизнеса предъявлены обвинения в совершении группового преступления. Двум фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным – в соответствии с выполняемыми функциями, — рассказали в Следкоме.

В настоящее время следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления и весь круг лиц, причастных к нему.