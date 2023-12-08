Такой цинизм женщины не прощают. История о краже «ювелирки» из крымского города Саки

В городе Саки полиция задержала подозреваемого в краже ювелирных изделий.

К сотрудникам патрульно-постовой службы МО МВД России «Сакский» обратилась местная жительница с заявлением о краже ювелирных украшений. В списке похищенного женщина указала цепочку, два кольца и серьги. Общая сумма ущерба составила 145 тысяч рублей. Принятые меры позволили полицейским оперативно вычислить подозреваемого и задержать его, — рассказали в МВД по РК.

44-летний житель Черноморского района оказался новым знакомым потерпевшей. Поселившийся у нее недавно мужчина признал свою вину и рассказал, что в течение месяца похищал украшения, которые затем сдал в один из ломбардов в Евпатории, а деньги потратил на свои нужды. Похищенное изъято и возвращено потерпевшей. Прощать своего… уже «бывшего» женщина не намерена.

Следствием МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.