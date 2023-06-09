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Такой вот "бизнес": в Саках мошенник продал автомобиль, который взял в аренду
фото: пресс-служба МВД России в Крыму

Такой вот «бизнес»: в Саках мошенник продал автомобиль, который взял в аренду

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:08 09.06.2023

В дежурную часть МО МВД России «Сакский» обратился за помощью 30-летний местный житель, который сообщил, что стал жертвой мошенничества. Заявитель рассказал, что приобрел автомобиль ВАЗ-2107 за 140 тысяч рублей у жителя соседнего села.

Со слов потерпевшего, автомобиль ему пригнан без паспорта транспортного средства, с обещанием передачи документа в ближайшее время. Однако, уже вскоре истинный владелец данного авто, который документально подтвердил свое право, забрал транспортное средство, объяснив, что сдал машину в аренду. Проведенные сотрудниками уголовного розыска оперативные мероприятия позволили установить личность подозреваемого, собрать доказательства и задержать его. Ранее дважды судимый, в том числе и за мошенничество, признал свою вину. Мужчина сообщил, что обманом завладел чужими деньгами, потратив их на собственные нужды, — озвучили детали в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Сотрудниками следственного отдела МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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Санкция статьи предусматривает наказание от крупного штрафа до пяти лет лишения свободы. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Злоумышленнику вновь грозит уголовная ответственность.

Сотрудники полиции предостерегают: на стоит доверять малознакомым людям, проявляйте бдительность при оформлении купли-продажи транспорта, не передавайте денежные средства, не убедившись в законности действий лиц, которые продают вам автомобили. Ваша излишняя доверчивость играет на руку мошенникам. Если вы все же стали жертвой мошенничества незамедлительно сообщите об этом в полицию. Раскрыть преступление по горячим следам намного проще. Телефон дежурной части 102 работает круглосуточно.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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