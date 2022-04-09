Тактика, расчет, умение. В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ продолжает информировать о ежедневном ратном героизме российских воинов – участников спецоперации на Украине. Сегодня рассказ о внимательности, расчете, тактическом мастерстве.

Командир отделения сержант Владислав Пенкин обнаружил группу украинских националистов, которая готовила нападение на российскую колонну. Оценив ситуацию, он принял решение начать бой — огнем из башни боевой машины десанта он уничтожил трех стрелков, открывших огонь по машине. В результате обстрела его боевая машина получила повреждения и загорелась, но, несмотря на полученное ранение, сержант организовал десантирование, после чего, продолжил вести бой с националистами. В итоге формирование украинских радикалов было ликвидировано.

Взвод под командованием лейтенанта Никиты Югансона ночью организовал засаду — в результате российскими военнослужащими был задержан автомобиль с корректировщиками артиллерийского огня из числа украинских националистов. Спустя несколько дней группой лейтенанта была вскрыта подготовленная огневая позиция для развертывания минометной батареи, которая впоследствии была уничтожена.

Командир мотострелковой роты старший лейтенант Артем Фокин обнаружил оборудованные позиции боевиков, после чего принял решение атаковать противника — ожесточенные бои при освобождении населенного пункта продолжались в течение восьми часов. В результате населенный пункт был полностью освобожден от вооруженных формирований противника. В ходе дальнейшего продвижения вглубь обороны противника, ротой под командованием лейтенанта Фокина было освобождено от украинских радикалов еще четыре населенных пункта.

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