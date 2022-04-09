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Тактика, расчет, умение. В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине
Фото: МО РФ

Тактика, расчет, умение. В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:05 09.04.2022

Минобороны РФ продолжает информировать о ежедневном ратном героизме российских воинов – участников спецоперации на Украине. Сегодня рассказ о внимательности, расчете, тактическом мастерстве.

Командир отделения сержант Владислав Пенкин обнаружил группу украинских националистов, которая готовила нападение на российскую колонну. Оценив ситуацию, он принял решение начать бой — огнем из башни боевой машины десанта он уничтожил трех стрелков, открывших огонь по машине. В результате обстрела его боевая машина получила повреждения и загорелась, но, несмотря на полученное ранение, сержант организовал десантирование, после чего, продолжил вести бой с националистами. В итоге формирование украинских радикалов было ликвидировано.

Взвод под командованием лейтенанта Никиты Югансона ночью организовал засаду — в результате российскими военнослужащими был задержан автомобиль с корректировщиками артиллерийского огня из числа украинских националистов. Спустя несколько дней группой лейтенанта была вскрыта подготовленная огневая позиция для развертывания минометной батареи, которая впоследствии была уничтожена.

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Командир мотострелковой роты старший лейтенант Артем Фокин обнаружил оборудованные позиции боевиков, после чего принял решение атаковать противника — ожесточенные бои при освобождении населенного пункта продолжались в течение восьми часов. В результате населенный пункт был полностью освобожден от вооруженных формирований противника. В ходе дальнейшего продвижения вглубь обороны противника, ротой под командованием лейтенанта Фокина было освобождено от украинских радикалов еще четыре населенных пункта.

Тактика, расчет, умение. В Минобороны РФ рассказали о героизме российских военных в ходе спецоперации на Украине


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