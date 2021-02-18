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Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:29 18.02.2021

На автодорогах Крыма подрядные организации приступили к ремонту автодорожного полотна и обустройству прилегающей территории на трёх участках. Проведение работ предусмотрено региональным проектом «Дорожная сеть» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщили в региональном проектном офисе Главного управления по реализации национальных проектов.

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

В число первых участков, где ведется ремонт, вошли следующие объекты: «Керчь – с. Вулкановка Ленинский район» (протяженность 25,5 км.), «Малый маяк – Утёс г. Алушта» (протяженность 5 км.), «пгт. Ливадия – пгт. Симеиз г. Ялта» (протяженность 12 км.). В частности, осуществляется демонтаж старого бордюрного камня и асфальтного покрытия, укрепление обочин, засыпке щебня, устранение дефектов грунта для последующей укладки нового асфальтного покрытия. На указанных объектах присутствует вся необходимая спецтехника и обслуживающий персонал, — говорится в сообщении.

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

С полным перечнем дорог можно ознакомиться по ссылке.

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

Напомним, в Крыму на 2021 год запланирован ремонт 21 объекта автодорожного покрытия регионального и межмуниципального значения, общая протяженность которых составляет 263 км. По состоянию на февраль 2021 года, заключено 11 государственных контракта на сумму 5 млрд. 355 млн. рублей (97% от общего объема предусмотренных средств).

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

Фото регионального проектного офиса.

Там, где позволила погода, начаты ремонтные работы на трех автодорогах Крыма

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