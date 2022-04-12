Танковая атака: натиск, маневр и огневая мощь. Минобороны РФ о дне сегодняшнем и Великой Отечественной

В Минобороны РФ традиционно проводят параллели между событиями Великой Отечественной войны и нынешней спецоперации на Украине. Техника, конечно, это еще не залог победы, но танковые атаки решают многое на поле боя.

Подавил противника огнем и маневром.

В ходе специальной военной операции танковая рота капитана Юрия Овсянникова освобождала один из населенных пунктов от украинских националистов. С ходу прорвав оборону, российские танкисты уничтожили около 10 боевых машин пехоты, пять танков, три крупнокалиберных пулемета противника и около 30 националистов.

Развивая успех наступления, капитан Овсянников проявил мастерство командира и, маневрируя, вывел роту на выгодную высоту в тыл противника. С выгодной позиции массированным огнем российские военнослужащие разгромили силы националистов.

В августе 1943 года в ходе Белгородско-Харьковской наступательной операции свое умение бить противника во фланг и в тыл блистательно продемонстрировал лейтенант Михаил Фролов. При немецком контрнаступлении он вывел свою боевую машину на выгодную высоту, откуда точно установил местоположение противника и удобные подходы к нему. Затем, пользуясь ими, он стал заходить к немецким танкам сбоку и уничтожать их один за другим. В результате лейтенант Фролов лично подбил четыре танка «Тигр» и один Т-4. Благодаря его мастерству атака фашистов провалилась.